Санитарную очистку пруда начали в микрорайоне Силикат в Котельниках

В Котельниках завершается благоустройство территории пруда в микрорайоне Силикат у дома № 26. Специалисты приступили к санитарной очистке самого водоема.

В работе используется многофункциональная самоходная установка-амфибия «Mobitrac». В перечень работ входит: механизированное и ручное удаление водной растительности, сбор и транспортировка мусора, а также погрузка и вывоз растительных остатков к месту утилизации.

На сегодняшний день с водной поверхности уже удалено около 60 кубометров ряски. Очистка ведется как с поверхности, так и на глубине до одного метра.

Завершить очистку пруда планируют до конца недели.

Отметим, благоустройство территории вокруг пруда практические завершено. Специалистами уложена плитка и бортовой камень, смонтированы и обшиты пирсы, подключено освещение, установлены малые архитектурные формы.