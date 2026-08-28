Санитарную очистку пожарных водоемов провели в Химках
В Химках продолжается санитарная очистка пожарных водоемов. Очередные работы специалисты провели в квартале «Международный» микрорайона Клязьма-Старбеево.
Очистка пожарных водоемов необходима для обеспечения безопасности жителей и поддержания объектов в готовности к использованию при возникновении пожаров. Работы проходят в несколько этапов.
Сначала специалисты убирают мусор с поверхности воды, затем удаляют водную растительность с помощью понтонов. После этого плавающие экскаваторы очищают дно от ила на глубину до 2,5 метра и одновременно укрепляют береговые откосы поднятым грунтом.
Зону забора воды углубляют минимум на два метра. Берега очищают от мусора, скашивают траву, а упавшие в воду деревья извлекают и утилизируют.
В 2026 году в Химках планируют восстановить 23 пожарных водоема. Ремонт одного объекта уже завершен в Сходне, еще два водоема очистили в Фирсановке. Все работы планируют завершить до конца октября.
После очистки за состоянием водоемов будут следить на постоянной основе. Летом специалисты будут контролировать уровень воды, а зимой обустраивать проруби для обеспечения доступа к воде при пожаре, в том числе с участием МБУ «ХимСпас».