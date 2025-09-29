Санитарную очистку озера Долгое провели в Серпухове

В Серпухове очистили озеро Долгое в рамках областной программы «100 прудов и озер». Водоем выбрали по голосованию жителей на портале «Добродел». Этот объект выбрали порядка 1,5 тысяч человек.

Санитарная очистка водоемов в Подмосковье — инициатива губернатора Андрея Воробьева.

Работы проводили в несколько этапов: сначала расчистили водную гладь от мусора, ряски и древесных остатков, а после привели в порядок прибрежную зону и кронировали деревья. Отходы утилизировали в соответствии с природоохранными нормативами.

«Всегда берем во внимание интересы жителей. По их просьбе параллельно с региональной программой проводим расчистку еще семи водоемов за счет муниципального бюджета. Большая часть работ завершена — пруды в деревнях Новые Кузьменки, Новики, Акулово, Судимля, Райсеменовское. На стадии завершения работы в м. Данки и д. Аладьино. Чистые пруды и озера — это здоровье, красота и комфорт для жителей муниципалитета. Давайте беречь природу вместе», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.