Санитарную обрезку деревьев провели в Шатуре

Работники Службы дорожного хозяйства и благоустройства производят санитарную и омолаживающую обрезку зеленых насаждений на территории округа. Специалисты спиливают сухие и гнилые ветки, которые могут представлять опасность для людей.

Рабочие также формируют кроны кустарников и деревьев. Благодаря правильной обрезке можно не только улучшить внешний вид деревьев, но и значительно уменьшить распространение тополиного пуха и семян клена ясенелистного, который относится к инвазивному виду в экосистеме города.

Работы по омолаживанию зеленых насаждений провели возле дома культуры в поселке Радовицкий. Обрезанные ветки кустарников и сухие стволы деревьев сразу переработали в измельчителе, чтобы использовать полученную щепу как мульчирующий материал.

Обрезку тополей провели около дворца спорта «Олимпийский» на улице Клары Цеткин в Шатуре. Большие объемы спиленных веток собирают и вывозят из города на самосвале с манипулятором.

В Железнодорожном переулке поселка Шатурторф работники Службы дорожного хозяйства спили старую березу, которая могла при сильном ветре рухнуть на расположенные рядом дома.