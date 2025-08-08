Санитарную обрезку деревьев провели на Юбилейном проспекте в Химках

Плановые работы по уходу за зелеными насаждениями прошли на одной из главных улиц в Химках. Работы проводят специалисты муниципального учреждения «Объединенное городское хозяйство».

Санитарная обрезка помогает поддерживать здоровье зеленых насаждений, а также предотвращает возможные последствия непогоды.

«В первую очередь работаем с теми деревьями, ветки которых ограничивают обзор для водителей или соприкасаются с проводами. Заявки поступают через обращения граждан, портал «Добродел» и муниципальный центр управления регионом», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «Объединенное городское хозяйство» Анна Соболева.

После обрезки все ветки и мусор собираются и направляются на переработку.

«Мы смотрим на состояние дерева: на наличие сухих веток, аварийных или лопнувших стволов. Приезжаем, осматриваем, и если дерево действительно аварийное, то вызываем дендролога, который делает заключение. Если нужна только санитарная обрезка, то подгоняем вышку и обрезаем», – отметил начальник участка опиловки Станислав Ракитов.

В Химках работают две бригады, которые ежедневно обслуживают до 15 деревьев. Поддержание порядка и регулярный уход за зеленью — важная часть работы по благоустройству городской среды.