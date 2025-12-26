Санитарную обработку провели в 26 жилых домах в Истре

За декабрь специалисты подрядной организации с применением профессиональных средств выполнили санитарную обработку — очистили помещения от насекомых и грызунов. Отметим, что план составлялся по обращениям жителей.

Эти мероприятия направлены на поддержание чистоты и безопасности в подвальных помещениях, мусорокамерах и их стволах. План работ формируется на основе регулярных обходов территории, а также обращений жителей.

От тараканов, блох и иных насекомых обработали дома по следующим адресам: улица 9-й Гвардейской Дивизии, дома № 35, 36, 38, 44, 46, на Юбилейной, 14А, на Босова продезинфицировали дома №№ 2, 3, 5, 14, 15, 21, 23/44, такие же работы провели на Ленина, 2, 3, 5 корпус 1 и 2, 11, 83, Площади Революции, 3, Урицкого, 43, улице Рабочий проезд, 4А.

От крыс и мышей обработали по обращениям жителей только два дома на улице Юбилейная, 8 и 13.