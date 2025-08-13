Санитарную обработку проведут в лесах Сергиево-Посадского округа

На территории Сергиево-Посадского филиала «Мособллеса» проводят санитарно-оздоровительные мероприятия: наводят порядок около поселений и дорог, убирают бурелом, рубят больные и высохшие деревья, а также сажают молодые. Об этом рассказали в подмосковном Комлесхозе.

По госзаданию в 2025 году необходимо очистить 246 гектаров от неликвидной древесины, а также провести выборочные санитарные рубки на 67,7 гектара и еще сплошные на 3,9.

В ведомстве отмечают, что такие меры помогут снизить распространение болезней и улучшат экологическое состояние лесов, в том числе для безопасного отдыха.