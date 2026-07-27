Санитарную обработку и вывоз мусора провели в ЖК в Ленинском округе

В жилом комплексе «Бутово Парк 2» в Ленинском округе провели работы по санитарному содержанию территории. С придомовых территорий вывезли мусор, а также выполнили дератизацию и санитарную обработку от грызунов.

Начальник территориального управления администрации Ленинского округа Григорий Авдеев отметил, что вопросы содержания многоквартирных домов и придомовых территорий находятся в зоне постоянного внимания.

«Мы видим, что жители активно обращаются по этим темам. Все обращения отрабатываются совместно с управляющими организациями и профильными службами с принятием необходимых мер», — добавил он.

Двадцать восьмого июля в 16:00 состоится обход территории и встреча с жителями по адресу: рабочий поселок Дрожжино, улица Южная, дом 9, корпус 3. На встрече жители смогут задать вопросы, связанные с содержанием домов и благоустройством.

Контроль деятельности управляющих организаций осуществляет Госжилинспекция Московской области. Обратиться в ведомство можно через официальный сайт или по телефону +7 (498) 602-83-47.