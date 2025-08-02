Санитарную чистку леса провели рядом с СНТ «Озерки» в Коломне

В городском округе Коломна проводят санитарную чистку лесов. Недавно специалисты работали рядом с СНТ «Озерки». Вскоре приступят к обработке массива в районе поселка Сосновый бор.

Специалисты расчистили более 20 гектаров леса в районе СНТ «Озерки».

«Убрали все зависшие деревья, буреломные, с гнилью, мешающие проходу. Неликвидную древесину распилили на бревна и складировали там же в поленницу для перегнивания», — рассказал старший участковый лесничий Павел Макаров.

Рядом с селом Октябрьское провели сплошную рубку. Работы на площади около 1,4 гектара начали в июне.

«Здесь все зеленые насаждения погибли из-за ветров еще в 2022 году. Сейчас все деревья спилили, очищаем делянку от порубочных остатков», — отметил Павел Макаров.

Вскоре приступят к выборочной санитарной рубке в районе поселка Сосновый бор. Специалисты уже определили пять участков площадью 14 гектаров.

«Будут убирать сухостойные и неликвидные деревья. То есть деловой древесины там нет. Лес очистят от сухостойных, зараженных и погибших деревьев», — уточнил Павел Макаров.