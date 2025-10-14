Санитарно-оздоровительные мероприятия завершили в лесах Богородского округа

В Богородском округе завершили работы по санитарной очистке лесных территорий. Эти мероприятия проходили в Пригородном участке лесничества, расположенном вдоль трасс М-7 и А-113.

На площади 2 гектара была собрана неликвидная древесина, которая теперь сложена в аккуратные поленницы для естественного перегнивания. Такой подход не только улучшил внешний вид прилегающей территории, но и сделал ее более удобной для посещения жителями.

По словам старшего участкового лесничего Евгения Волокова, такие действия являются результатом лесопатологических обследований, которые помогают определить участки, требующие внимания и ухода. Проведенные мероприятия способствуют снижению рисков распространения вредителей и болезней, а также помогают поддерживать экологическое равновесие в лесных массивах. Кроме того, санитарные процедуры уменьшают вероятность возникновения лесных пожаров, что особенно важно в условиях меняющегося климата.