Санитарная расчистка оврага на улице Лемешко началась в Видном

Специалисты коммунальных служб приступили к санитарной расчистке территории оврага в Видном на улице Лемешко. Здесь уберут неразлагаемый бытовой и производственный мусор, аварийные деревья, удалят лишнюю поросль кустарников.

Как рассказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова, территорию оврага не убирали в течение нескольких лет, что вызывало многочисленные жалобы местного населения.

«Во время проведения субботников, в том числе с участием сотрудников администрации, решить проблему полностью не удалось. Поэтому решили направить в эту локацию работников профильных муниципальных организаций для комплексной расчистки», — пояснила Виктория Морозова.

Замглавы Ленинского округа также добавила, что работа по очистке оврага входят в часть комплексной программы по благоустройству территории муниципалитета. Она направлена на создание комфортной и безопасной для проживания среды.

Ранее глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что на месячнике чистоты и благоустройства привели в порядок 10 скверов, три парка, 20 оврагов, две набережные. Помимо этого, обновили 40 памятников и мемориалов. Организовали пять больших субботников, во время которых вывезли 2925 мешков мусора, посадили более 850 кустарников и 350 саженцев деревьев.