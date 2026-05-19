Санитарную очистку проведут в лесах Подмосковья

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» продолжают работы по улучшению состояния лесов в Московской области. Мероприятия по уборке неликвидной древесины проводятся сразу в нескольких округах региона. Эти меры направлены на поддержание здоровья лесных массивов, снижение последствий ветровалов и предотвращение распространения заболеваний среди деревьев.

В Талдомском филиале работы проходят в районе деревни Пановка на площади 26,9 гектара. Завершить расчистку планируется до 1 июля.

В Шатурском филиале санитарные мероприятия организованы возле поселка Осаново-Дубовое. Здесь приводят в порядок более 5 гектаров леса, из которых уже очищено 1,3 гектара. Работы проводятся по итогам лесопатологического обследования.

В Подольском лесничестве рядом с деревней Северово санитарная очистка выполнена на площади 46 гектаров. С начала года в филиале обработано уже более 130 гектаров леса. До конца 2026 года в Подольском филиале планируют очистить 520 гектаров.

Специалисты отмечают, что уборка неликвидной древесины позволяет улучшить санитарное состояние лесов, снизить риск распространения болезней и создать более безопасную среду для жителей и дикой природы. Часть древесины оставляют для естественного перегнивания. Она служит естественной средой обитания для грибов, насекомых и других лесных организмов.