Санитарная очистка карьера «Западный» пройдет в Коломне летом

В Озерах городского округа Коломна очистят карьер «Западный». Работы включены в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», о чем сообщил глава Александр Гречищев.

Санитарная очистка пройдет в рамках благоустройства территории, прилегающей к карьеру.

Озеры готовятся отметить юбилей в августе, поэтому власти стремятся облагородить общественное пространство. По проекту здесь появятся пляжная зона, протяженный прогулочный маршрут с детской площадкой, велосипедные дорожки, зона для спуска лодок и парковка.

Все работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды».