Санитарная очистка карьера «Западный» пройдет в Коломне летом

В Озерах городского округа Коломна очистят карьер «Западный». Работы включены в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», о чем сообщил глава Александр Гречищев.
Санитарная очистка пройдет в рамках благоустройства территории, прилегающей к карьеру.
Озеры готовятся отметить юбилей в августе, поэтому власти стремятся облагородить общественное пространство. По проекту здесь появятся пляжная зона, протяженный прогулочный маршрут с детской площадкой, велосипедные дорожки, зона для спуска лодок и парковка.
Все работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды».
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