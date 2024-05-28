Санавиация совершила почти 300 вылетов в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Санитарная авиация совершила около 300 вылетов в Подмосковье с начала года. В большинстве случаев при помощи вертолетов транспортировали детей.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, санитарную авиацию используют для помощи пострадавшим в ДТП, а также для медбольничной транспортировки.

«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу для оказания медицинской помощи, вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе „Ночной старт“, вертолеты могут вылетать даже в темное время суток. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, из которых 189 — это дети», — рассказал министр здравоохранения Алексей Сапанюк.

В состав бригад входят снестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Чаще всего пациентов транспортируют в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска и Химок, а также в травмоцентр первого уровня, ожоговый центр и Московский областной центр охраны материнства и детства.

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