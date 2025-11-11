Санавиация Подмосковья совершила 860 вылетов с января

В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, а также для перевозки пациентов между больницами, активно используется санитарная авиация. С начала года она выполнила 857 вылетов — это на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате в больницы доставили более 800 пациентов.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что санитарные вертолеты позволяют быстро доставлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, в стационары. По его словам, в Подмосковье задействованы три вертолета, один из которых используется для транспортировки детей в Центр Рошаля.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные анестезиологи, реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф, а благодаря системе «Ночной старт» санитарные вертолеты могут выполнять вылеты даже в темное время суток.