Санавиация Подмосковья совершила 273 вылета с января

Санитарную авиацию применяют в Подмосковье для помощи людям, которые попали в ДТП или другие чрезвычайные происшествия. С начала года вертолеты выполнили 272 вылета.

Как рассказали в региональном Минздраве, всего в Подмосковье используют три вертолета санитарной авиации. Они оснащены современной медицинской техникой. Одно воздушное судно используют для транспортировки маленьких пациентов в Медцентр Рошаля.

«Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, нуждающегося в срочном лечении, независимо от дорожного трафика и удаленности медучреждения. С начала года вертолеты выполнили 273 вылета», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Система «Ночной старт» позволяет вертолетам работать в темное время суток. В состав авиамедицинских бригад входят опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры.