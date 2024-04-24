Санавиация Подмосковья совершила 198 вылетов с начала года | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:48 Санавиация Подмосковья совершила 198 вылетов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Санитарная авиация помогает оказывать медпомощь пострадавшим в ДТП и других происшествиях. С начала года она совершила 198 вылетов, эвакуировав 192 человека, 126 из которых — дети.

В состав бригады входят опытные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном вертолеты доставляют пострадавших в больницы в Красногорске, Подольске, Ногинске и Химках, а также в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр.

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«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, вертолеты могут вылетать даже в темное время суток благодаря системе «Ночной старт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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