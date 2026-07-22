Санавиация Подмосковья перевезла более 340 пациентов с начала года

Санитарная авиация в Подмосковье помогает пациентам, которым нужна срочная транспортировка. С начала года вертолеты перевезли более 340 пациентов, включая 217 детей, из которых 36 — младше одного года.

Вертолеты используют в случае тяжелых ДТП, межбольничных перевозок и в чрезвычайных происшествиях. Полеты выполняют в том числе ночью.

«Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Один из вертолетов используют для перевозки детей в медцентр Рошаля. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. На борту работает современное оборудование, позволяющее оказывать помощь во время полета.