Санаторное отделение НИКИ детства приняло 223 пациента с февраля | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 11:00 Санаторное отделение НИКИ детства приняло 223 пациента с февраля Пресс-служба Минздрава МО

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Санаторное отделение НИКИ детства открылось после капитального ремонта в феврале. За это время оно приняло уже 223 пациента.

В отделении восстанавливаются пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания. Одновременно проходить лечение здесь могут 45 детей от трех до 14 лет с одним из родителей.

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«В нашем санаторном отделении установлено все необходимое современное оборудование. Кроме того, сформирована команда специалистов, в том числе узкопрофильных», — заявила директор НИКИ Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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