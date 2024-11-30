Санаторий в Солнечногорске вошел в число лучших в Подмосковье

Филиал Санаторно-курортного комплекса «Подмосковье» — санаторий «Солнечногорский» вошел в число лучших санаториев Московской области. Рейтинг составило Министерство культуры и туризма Московской области совместно с порталом welcome.mosreg.ru.

Этот рейтинг создан для того, чтобы помочь людям выбрать идеальное место для лечения и оздоровления, а также подчеркнуть высокое качество услуг, предоставляемых региональными здравницами.

«Удачное расположение санатория „Солнечногорский“ на 59-м километре Ленинградского шоссе в экологически чистом районе Подмосковья, является его неоспоримым преимуществом. Удаленность от мегаполиса создает спокойную атмосферу, необходимую для полноценного отдыха и эффективного лечения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Медицинский центр санатория «Солнечногорский» представляет собой современный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. В учреждении трудятся опытные врачи различных специализаций, которые разрабатывают индивидуальные лечебные программы для каждого гостя.

Санаторий предлагает широкий выбор номеров, включая варианты повышенной комфортности и люксы. Все номера имеют собственные лоджии с живописным видом на природу и оснащены необходимой бытовой техникой. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены безбарьерные условия передвижения. Также на всей территории доступен бесплатный Wi-Fi и организована парковка.

Полный список лучших санаториев можно найти на портале welcome.mosreg.ru.

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