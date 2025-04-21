Все для лечения сотрудников и их семей. Санаторий СК России впервые открыли в Подмосковье
Андрей Воробьев и Александр Бастрыкин открыли санаторий СК России в Подмосковье
Санаторий Следственного комитета России открыли в Подмосковье, в Наро-Фоминском городском округе. В корпусах — 67 номеров, рассчитанных на 99 жильцов. Здесь смогут размещаться на лечение и восстановление сотрудники СК со всей страны и их семьи.
Старт работе санатория дали председатель СК России Александр Бастрыкин и губернатор Андрей Воробьев.
«Товарищи офицеры, ветераны службы, сегодня мы открываем при вас комфортабельный, оснащенный всем необходимым санаторий для восстановления, отдыха сотрудников Следственного комитета. Мы часто видим весь личный состав в очень сложных ситуациях, на линии боевого соприкосновения», — сказал глава Подмосковья.
Санаторий открыли при пансионате «Нара», у которого более чем полувековая история. Для постояльцев подготовили спортивный комплекс с бассейнами, тренажерным и гимнастическим залами. Есть площадки для игры в футбол и волейбол.
Библиотека, зона барбекю с мангалами, фонтан, беседки, детская площадка — все это, включая современные номера, актовый зал и медицинский блок, доступно посетителям.
Все, что связано с жизнью нашей страны и правоохранительными действиями, крайне важно. Хочу сказать слова благодарности за постоянное взаимодействие.
Андрей Воробьев
Открытие такого санатория — это, можно сказать, историческое событие для Следственного комитета России, отметил Александр Бастрыкин.
«Спасибо, Андрей Юрьевич, вам и вашим коллегам. Мы очень долго ждали этого, потому что у нас есть прекрасный санаторий в Крыму, но в родном Подмосковье ничего подобного не было. И вот, наконец, появилось», — сказал председатель СК России.