Все для лечения сотрудников и их семей. Санаторий СК России впервые открыли в Подмосковье

Санаторий Следственного комитета России открыли в Подмосковье, в Наро-Фоминском городском округе. В корпусах — 67 номеров, рассчитанных на 99 жильцов. Здесь смогут размещаться на лечение и восстановление сотрудники СК со всей страны и их семьи.

«Товарищи офицеры, ветераны службы, сегодня мы открываем при вас комфортабельный, оснащенный всем необходимым санаторий для восстановления, отдыха сотрудников Следственного комитета. Мы часто видим весь личный состав в очень сложных ситуациях, на линии боевого соприкосновения», — сказал глава Подмосковья.

Санаторий открыли при пансионате «Нара», у которого более чем полувековая история. Для постояльцев подготовили спортивный комплекс с бассейнами, тренажерным и гимнастическим залами. Есть площадки для игры в футбол и волейбол.

Библиотека, зона барбекю с мангалами, фонтан, беседки, детская площадка — все это, включая современные номера, актовый зал и медицинский блок, доступно посетителям.