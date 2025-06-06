Санаторий НИКИ детства в Подмосковье получил сертификат качества Росздравнадзора

В Доме правительства Подмосковья санаторию НИКИ детства вручили сертификат качества от Росздравнадзора. Отделение стало вторым в России за последние девять лет, из тех, кто получит такой статус, сообщили в Минздраве МО.

Достижение подтвердило высокий уровень санаторного отделения центра и его роль в российской системе здравоохранения.

«Признание качества и безопасности медицинской помощи в санаторном отделении важно не только для коллектива отделения, но и для всех сотрудников НИКИ детства, которые идут путем пациентоориентированности, оптимизации медицинской помощи, в том числе путем внедрения цифровой медицины», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Институт стремится обеспечить прозрачность управления и контроля, мотивировать сотрудников на результат и постоянно улучшает качество медпомощи.

Заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности НИКИ детства Вероника Чмырева отметила, что при подготовке к сертификации в учреждении ввели электронную запись на процедуры, практику нежелательных событий, обратную связь от пациентов по медпомощи и лечебному питанию. Коллектив с интересом отнесся к запуску нововведений.