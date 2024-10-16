Санаторий для реабилитации с бассейном достроят в деревне Костино в 2025 году

Строительство санатория эндоэкологической реабилитации продолжается у деревни Костино в Пушкинском округе. Достроить оздоровительный комплекс с бассейном планируется к середине следующего года.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ на объекте. Монтаж надземной части здания и наружных сетей полностью завершен, сейчас проводятся благоустройство и отделка фасадов. Готовность санатория составляет 80%.

Специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области помогают застройщику на каждом этапе. В реализацию проекта инвестор вложил почти миллиард рублей.

В четырехэтажном санатории оборудуют номера для 86 постояльцев, в том числе два президентских номера и восемь класса люкс. На территории обустроят террасу, отделение бальнеологии с лечебными ваннами и душами, термальный комплекс с бассейнами, СПА и ресторан.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года. Здесь появится более 70 рабочих мест.

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