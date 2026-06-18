Самый высокий скоростной аттракцион Подмосковья открыли в Коломне

Конструкция новой «Катальной горы» включает в себя серию перепадов высот, крутых виражей и нестандартных поворотов, что делает спуск динамичным и насыщенным.

16-метровый аттракцион выделяется не только своим масштабом, но и статусом.



«На сегодняшний день он является самым высоким в Московской области среди сооружений подобного типа», — рассказали в дирекции «Парков Коломны».

Особое внимание при создании объекта было уделено надежности. «Катальная гора» спроектирована с учетом всех действующих современных стандартов безопасности и перед запуском успешно прошла полный комплекс необходимых испытаний и технических проверок, что подтверждает ее готовность к ежедневным нагрузкам.

Отметим, что открытие нового аттракциона стало частью большого проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».