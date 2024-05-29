Самый недорогой участок прошлой недели в Подмосковье арендовали на торгах в Шатуре

Самый недорогой участок земли сдали в аренду на земельно-имущественных торгах в городском округе Шатура. Всего на прошлой неделе подмосковный комитет по конкурентной политике провел 155 аукционов.

В деревне Красная 20 соток земли сдали в аренду за 20 225,08 рублей. Начальная цена стартовала с 19 636 рублей в год, но два участника смогли увеличить ее лишь на 589,08 рублей.

В комитете напомнили, что найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

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