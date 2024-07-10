Самый молодой российский гроссмейстер Землянский получит стипендию Карякина

Президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин и самый молодой гроссмейстер в истории России Иван Землянский подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь талантливый юноша будут получать специальную стипендию.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на международном турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах 13-летний шахматист Иван Землянский выполнил необходимую четвертую норму для получения статуса международного гроссмейстера.

«Я считаю, что нужно поддерживать молодых шахматистов на взлете перед успешной карьерой. В этот момент очень важно, чтобы у них были возможности для дальнейших тренировок и совершенствования», — отметил Карякин.

Тренер юного гроссмейстера Ярослав Призант рассказал о тренировках, которые проходят по два раза в неделю на протяжении пяти лет.

«Это базы, задачники, сборники. Вообще, я использую смешанный подход: и наследие советской шахматной школы, классику, и современные базы. Ваня очень хорошо знает матчи первенства мира, партии чемпионов мира», — рассказал Призант.

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