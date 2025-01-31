Самый крупный в Подмосковье физкультурный центр открыли в Реутове

Муниципальную часть физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью около 3000 квадратных метров открыли в Реутове. Остальную часть центра сдадут ближе к весне.

На торжественном открытии выступили глава Реутова Филипп Науменко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, а также гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Яна Кудрявцева. По словам руководителя муниципалитета, комплекс должны были возвести еще в 2014 году, но застройщик обанкротился и работы приостановили.

«Строительство возобновили только в 2022 году. Открытие объекта — это результат огромного труда, настойчивости и желания создать лучшие условия для наших детей», — подчеркнул он.

Для собравшихся на открытии выступили юные гимнастки Реутова вместе с тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Яной Кудрявцевой.

Новый комплекс оснастили системой родительского контроля и пожаротушения, все помещения центра организовали максимально эффективно, уделили большое внимание спортивной инфраструктуре и логистике.

«Отмечу, что строительство и ремонт физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, бассейнов, их оснащение — это важные составляющие национального проекта „Демография“», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Остальную часть центра, где будут девять бассейнов, игровые зоны для детей, кафе, раздевалки, школа плавания и другое, сдадут весной текущего года.