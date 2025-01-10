Самый крупный спорткомплекс в Подмосковье создаст 200 рабочих мест

Строительство самого крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье завершилось в Реутове. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Инвестиции в проект составили 1,2 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе 200 рабочих мест.

В трехэтажном спорткомплексе оборудовали спортивные залы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP зону. Помимо этого, в муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, в котором смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики.

В ФОКе также заработает самый большой фитнес-клуб в Московской области. Посетителям будут доступны бассейны, в том числе под открытым небом, и термальный комплекс.

Напомним, возведение на всех этапах сопровождал Центр содействия строительству при правительстве региона.