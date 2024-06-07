Самые живописные маршруты для прогулок определили в Химках

Жители городского округа Химки выбрали три самых востребованных места для прогулок. Самыми популярными локациями стали маршруты вдоль канала имени Москвы, лесные тропы в Левобережном и Старых Химках.

Прогулку по лесным тропам можно начать от автомобильного моста на Ленинградском шоссе и двигаться в сторону железнодорожной станции Левобережная. Жители смогут насладиться чащами лиственных и хвойных деревьев. Для любителей променадов у воды идеальное место — парк «Экоберег». Путь проходит через смотровую площадку с видом на канал имени Москвы. Для активного отдыха доступны множество велодорожек, скейт-парк, футбольное поле и ворк-аут-площадки.

Еще полюбоваться на воду можно, прогуливаясь по набережной парка Толстого. На пути встретятся скульптура бегемотов, лавочки для отдыха и уютная гавань, завершающая маршрут. Парк Толстого в Химках также славится колесом обозрения. Высота аттракциона — 50 метров.

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