Самые востребованные электронные услуги назвали в Подмосковье

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Онлайн-услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной в Подмосковье за неделю. Ей воспользовались более 17 тысяч раз.

В пятерку лидеров по популярности также вошли: «Запись в кружки и секции», «Выдача и замена соцкарт жителя Московской области», «Выдача повторных свидетельств» и «Присвоение адреса».

Напомним, всего на «Госуслугах» доступно более 370 опций. Воспользоваться ими можно также в мобильном приложении «Добродел».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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