Самые популярные имена новорожденных за лето назвали в Подольске

В Подольском родильном доме за три месяца с июня по август появились на свет 780 малышей. Самыми популярными именами у новорожденных стали Александр, Максим, Мария и Варвара.

Летом родился 401 мальчик и 379 девочка, а в восьми семьях родились двойни. С начала сентября врачи роддома приняли 75 родов. В этом месяце пока лидируют девочки, их — 42, мальчиков — 33.

Недавно при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Подольский роддом получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса для самых маленьких пациентов.

Современное оборудование приобретено специально для отделения патологии недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Помимо аппаратов УЗИ, в роддом также поступили и новые аппараты искусственной вентиляции легких.