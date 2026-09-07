Самые популярные имена новорожденных определили в Химках

Этим летом в округе родители чаще всего называли мальчиков Михаилом, Александром и Артемом. Среди девочек в лидерах оказались Виктория, София и Варвара.

Также есть и необычные варианты, которые делают историю каждого ребенка по‑своему уникальной. Среди мальчиков это Елисей, Платон и Демид, а среди девочек — Жасмин, Лилия и Океана.

С начала 2026 года в Химкинском родильном доме на свет появились 845 малышей: 433 мальчика и 412 девочек. Только с 1 августа родилось 190 детей.

Для удобства семей в роддоме можно оформить все необходимые документы на новорожденного. Семьям граждан России, независимо от дохода и места жительства, при регистрации рождения ребенка в местном загсе или в многофункциональном центре доступна одна из мер поддержки на выбор. Это либо единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей — заявление заполняется в роддоме, деньги поступают на карту в течение десяти дней, либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

При рождении двойни подарок полагается каждому малышу.