Самый популярный автобусный маршрут сентября назвали в «Мострансавто»

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 42 миллионов поездок в автобусах в сентябре. В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие направления оказались самыми востребованными в этом месяце.

Пассажиропоток в сентябре оказался самым высоким в МАП № 10 города Королев — свыше 4,4 миллиона поездок. На втором месте оказался МАП № 12 Ногинска — 3,4 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров МАП № 5 города Подольск с показателем в 3,3 миллиона операций.

Самым популярным маршрутом в сентябре среди всех подразделений «Мострансавто» стал № 368 «станция Долгопрудная — Москва». Пассажиры проехали по этому пути больше 388 тысяч раз.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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