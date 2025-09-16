Самую мощную в стране станцию для производства жидкого гелия построили в Дубне

Самую мощную в стране криогенно-компрессорную станцию для производства жидкого гелия и азота построили в Подмосковье. Она позволит заметно снизить стоимость научных экспериментов, проводимых на территории Объединенного института ядерных исследований.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, станция предназначена для бесперебойной работы коллайдера тяжелых ионов NICA — ускорителя для изучения свойств плотной барионной материи. Устройство дает возможность ученым наблюдать за тем, как бесконечно малые частицы группироваться и образовывать обычное ядерное вещество.

«По одной из научных теорий, подобный процесс происходил во время создания вселенной. Кроме того, с помощью коллайдера ученые смогут протестировать микроэлектронику для спутников, а также провести исследования в области углеродной терапии рака», — пояснили в ведомстве.

Криогенно-компрессорная станция уже готова к вводу в эксплуатацию, постройка уже получила заключение о соответствии проектной документации.

Ранее на территории ОИЯИ реконструировали электроподстанцию «Дубна».