Самую красивую девушку округа выбрали в Луховицах | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 12:48 Самую красивую девушку округа выбрали в Луховицах Телеканал «360»

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На конкурсе «Мисс городского округа Луховицы — 2024» выбрали обладательницу титула самой красивой девушки округа. Ей стала ученица луховицкой школы № 2 Ирина Кузнецова.

Для участия в конкурсе прислали 17 заявок. На предварительном этапе отобрали восемь финалисток. В финале конкурса они прошли различные испытания. Девушки представили себя в видеоформате, показали дефиле в заданном стиле жюри, а также участвовали в импровизационных и творческих конкурсах.

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Каждую из участниц отметили спонсоры и партнеры конкурса. Они получили титулы «Мисс элегантность», «Мисс загадочность», «Мисс грация» и другие. Титул «Мисс виртуальность» отобрали по результатам голосования онлайн-сообщества подписчиков молодежного центра «Юнимакс».

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