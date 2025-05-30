Самую большую в городе круглую клумбу восстановят в Дубне

После долгого запустения клумба в Парке семейного отдыха в Дубне получит новый вид. Здесь высадят цветы.

Сотрудники зеленого хозяйства уже подготовили свыше тысячи саженцев. Их высадят на самой большой в Дубне круглой клумбе.

Здесь зацветут бархатцы, бегонии, гортензии и барбарис. При этом многолетние культуры будут сочетать с однолетниками. Так клумба будет радовать гостей парка вплоть до поздней осени.

«Парк семейного отдыха в Дубне посещают тысячи людей. Каждую неделю здесь проходят игровые программы, выступления коллективов города. Мы решили, что клумбу пора восстановить. Раньше рядом с ней все фотографировались — наши молодожены, гости города», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, в порядок приведут бордюр вокруг клумбы. Также сотрудники парка будут ухаживать за растениями весь период цветения.