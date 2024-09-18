Самую большую тыкву выбрали на фестивале в Луховицах

На празднике урожая в Луховицах садоводы продемонстрировали свои достижения. Особое внимание привлекла тыква «Пушинка» весом 235 килограммов. Ее вырастили воспитанники и педагоги детского сада «Реченька» из Белоомута. Они посадили рассаду весной и все лето заботились о тыкве.

Чемпионом стал Андрей Гусев, который уже семь лет выращивает гигантские тыквы и шесть раз побеждал на фестивалях. Его нынешняя рекордсменка «Шляпа» весом 637 килограммов выставлена в Алма-Ате.

Фестиваль тыкв прошел во второй раз, а его участниками стали сотни садоводов. Жюри взвесило и измерило каждый экземпляр. Среди претендентов были тыквы разных сортов и размеров. Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что за три года достижения заметно выросли — раньше результат в 50 килограммов был рекордом, а теперь есть экземпляры свыше 200 килограммов.

На фестивале также представили домашние заготовки — квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, а в рамках акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» было собрано более четырех тонн овощей, которые отправили фермерам и охотничьим хозяйствам на корм животным.

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