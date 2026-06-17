Самую большую гимназию отремонтируют в Дубне к концу лета

Масштабное обновление ожидает в этом году гимназию № 11 в Дубне. В школе обновят спортивный зал, на территории построят открытый стадион и сделают новую инфраструктуру для пешеходов и водителей.

Гимназия имеет два зала, в которых, кроме учеников, занимаются воспитанники секций спортивной школы «Дубна». Один из спортзалов обновят по программе инициативного бюджетирования. Первые работы по замене окон уже выполнены, теперь предстоит ремонт потолка и стен, системы освещения и отопления.

Перемены коснутся и пришкольной территории, где полностью обновят тротуары, заменив плитку на асфальт, обустроят остановочный павильон и расширят количество парковочных мест напротив гимназии со стороны школы № 7.

«По факту это будет полоса до пересечения с улицей Энтузиастов. Это замечательно, потому что родители часто обращались с этой проблемой. Школа очень большая, детей много, и для нас это радость», — отметила, директор гимназии № 11 Анна Лихачева.

Ремонт начнется после 26 июня, когда завершатся все экзамены. К концу августа все необходимые работы планируют выполнить.