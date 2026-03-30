Самозанятым Москвы и области напомнили о выплатах по листкам нетрудоспособности

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области продолжает принимать заявки от самозанятых на выплаты по листкам нетрудоспособности. С начала года ведомствао получило более двух тысяч заявлений о вступлении в программу добровольного страхования. Большинство ее участников получили выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Для получения поддержки самозанятому нужно зарегистрироваться как плательщик добровольных взносов в отделении Соцфонда. Сделать это можно через мобильное приложение «Мое налог», «Госуслуги» или в клиентской службе. После этого взносы нужно делать едемесячно или один раз за год.

Участники программы могут сами выбрать базу для расчета выплат. Размер страховой суммы составляет 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Взносы рассчитываются по фиксированной ставке — 3,84%

«Право на выплату у самозанятого возникнет через шесть месяцев регулярной уплаты взносов. К примеру, если подать заявление в марте, то оплачиваемый больничный можно будет оформить в октябре», — пояснили в фонде.

При временной нетрудоспособности взносы не платятся, при этом страховой стаж не прерывается. Если самозанятый перестает их вносить, участие в программе прекращается автоматически.

Размер пособий зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты взносов.

После закрытия больничного необходимо дать согласие на выплату через приложение «Мой налог» или портал госуслуг. Пособие по временной нетрудоспособности перечислят в течение 10 рабочих дней.

Присоединиться к программе самозанятые Москвы и Подмосковья могут до 30 сентября 2027 года.