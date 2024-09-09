Самозанятых Подмосковья пригласили на бизнес-форум от лидеров отрасли

Предпринимателей Подмосковья приглашают на форум «Мой бизнес. Самозанятые. Путь к успеху» 11 сентября. Мероприятие завершит серию спецкурсов, организованных центром «Мой бизнес» в августе и сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Программа форума включает выступления бизнес-экспертов, воркшопы и мастер-классы в таких сферах, как: мода, стиль, красота, кулинария и кондитерское дело. Также для участников запланирована ярмарка косметики, аксессуаров и одежды.

Среди спикеров — эксперт по невербальным коммуникациям Михаил Дементьев, основатель бренда одежды Илья Булычев, кондитер Марина Синицкая и другие.

В ведомстве уточнили, что на форум приглашают как опытных, так и начинающих самозанятых. Мероприятие пройдет в «Яровит Холле», на улице Большая Якиманка, 26. Начало в 14:00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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