Самозанятые Подмосковья заработали более 115 миллиардов рублей с начала года

Доход самозанятых Подмосковья составил более 115 миллиардов рублей с начала года. Предприниматели работают в сферах грузоперевозок, строительства, аренды жилья, маркетинга, продаж различных товаров, репетиторства и других.

«В Подмосковье за девять месяцев этого года самозанятые сформировали свыше 56 миллионов чеков. Средний чек составляет порядка 2053 рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сначала года более 140 тысяч человек оформили самозанятость. Всего с сначала действия специального налогового режима их количество превысило 793 тысячи человек. По этим результатам Московская область вышла в тройку лидеров среди регионов России по количеству самозанятых.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья напомнили, что в течение года самозанятые могут подать заявки на субсидию при выходе на маркетплейсы и получить компенсацию до 50% затрат — до полумиллиона рублей.