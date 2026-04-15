Самозанятые Москвы и региона подали 2 тысячи заявок на выплаты по больничным

Отделение Социального фонда по Москве и области продолжает принимать заявки от самозанятых на выплаты по листкам нетрудоспособности. С начала года ведомство получило более двух тысяч заявлений на добровольное страхование. Большинство участников программы выплали сумму в размере 50 тысяч рублей.

Для получения пособия нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении Соцфонда. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог», на «Госуслугах» или в клиентской службе.

Участники программы сами могут выбрать базу для расчета будущих выплат. Размер страховой суммы может составлять 35 или 50 тысяч рублей. Взносы рассчитывают по ставке 3,84%. Это 1344 или 1920 рублей в месяц.

«Право на выплату у самозанятого возникнет через шесть месяцев регулярной уплаты взносов. К примеру, если подать заявление в марте, то оплачиваемый больничный можно будет оформить в октябре. При наступлении периода временной нетрудоспособности взносы не платятся, при этом страховой стаж не прерывается. Если самозанятый перестает их вносить, участие в программе автоматически прекращается», — пояснили в ведомстве.

Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года.

Задать вопросы об услугах фонда можно по телефону 8 (800-10) 0-00-01.