Самовольные постройки начнут сносить в Лобне

Заседание межведомственной комиссии состоялось в Лобне. Участники обсуждали факты самовольного занятия земельных участков и незаконного строительства.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации городского округа Кирилл Колчин, представители отделов строительства и архитектуры, земельного контроля, потребительского рынка услуг и рекламы, управления правовой и кадровой работы, благоустройства и дорожного хозяйства, а также сотрудники полиции.

Администрация муниципалитета регулярно проводит работу по обследованию земельных участков, выявляет нарушения закона и добивается их устранения.

На заседании комиссии были рассмотрены 10 локаций городского округа. На одной из территорий обнаружили множество незаконных строений на площади 8000 квадратных метров. Все эти объекты будут снесены.

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