Самовольную постройку снесли вблизи аэропорта Шереметьево

Фото: пресс-служба г.о. Химки

Незаконное сооружение на территории аэропорта в Химках было выявлено специалистами в рамках проведения проверок земельных участков в Подмосковье. По решению суда объект демонтировали.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что офисное здание было расположено в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что участок, на котором было расположено сооружение, входит во вторую подзону аэропорта, где действуют специальные правила использования территории.

«Здесь запрещено размещать какие-либо объекты, кроме тех, которые относятся к инфраструктуре, в том числе инженерно-транспортной, для обслуживания аэропорта», — указала Адигамова.

Сам объект оказывал негативное воздействие на окружающую среду, безопасность полетов и работу радиолокационных систем, представляя угрозу для гражданского населения.

Судебное решение удовлетворило претензии администрации, а апелляционные жалобы были отклонены, после чего объект изолировали от инженерных сетей и демонтировали.

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