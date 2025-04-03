Самолет Ил-114-300 провел опытный полет с аэродрома в Луховицах

Третий опытный турбовинтовой самолет Ил-114-300 взлетел с аэродрома в Луховицах. Вместе с ним в небо поднялся второй опытный самолет этой модели, для которого этот полет стал сотым.

Оба воздушных судна прошли испытания, направленные на проверку устойчивости, управляемости и функционирования систем.

Самолет Ил-114-300 разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения транспортной связанности страны. Серийные поставки планируется начать в 2026 году. Машина оснащена исключительно отечественными системами и оборудованием, созданными в кооперации с российскими разработчиками и производителями.

Первый полет третьего опытного самолета продолжался 30 минут. В ходе испытаний экипаж, состоящий из летчика-испытателя Алексея Газдиева, летчика-испытателя Михаила Кондратенко и бортового инженера-испытателя Максима Белина, проверил устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы оборудования. По итогам полета командир экипажа сообщил, что задание выполнено в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

С каждым успешным полетом проект Ил-114-300 приближается к серийному производству, что позволит значительно повысить транспортную связанность регионов России и обеспечить потребности внутреннего авиаперевозочного рынка.