Самой взрослой посетительнице библиотек Подмосковья исполнилось 99 лет

Самой взрослой читательнице подмосковных библиотек исполнилось 99 лет. О Маргарите Киневской из Сергиева Посада рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Маргарита Борисовна является читателем библиотеки Горловского в Сергиевом Посаде уже более 75 лет.

Много лет женщина работала учителем русского языка и литературы, прививала любовь к чтению детям, учила любить и понимать книги, обращать особое внимание на детали. Сама она любит перечитывать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького. Говорит, что каждый раз находит в знакомых произведениях новые нюансы. А первой прочитанной в детстве книгой стала «Муму» Тургенева.

На пенсии Маргарита Киневская стала вести в библиотеке литературные лекции и книжный клуб, помогать в работе краеведам. Говорит, что библиотека — ее второй дом после школы.

Подмосковные библиотеки предлагают широкий выбор занятий и секций для жителей каждого возраста. Найти ближайшую читальню, узнать расписание занятий в кружках и заказать нужную книгу можно в приложении «МОе Подмосковье».

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