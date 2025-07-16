Самое большое количество народных троп в Подмосковье обновят в Балашихе

В городском округе Балашиха началась реализация крупного проекта по обустройству 39 пешеходных троп, что стало рекордным показателем среди всех муниципалитетов Московской области. Эти маршруты, протоптанные самими жителями, ведут к школам, остановкам, дворам и социальным объектам, являясь важной частью повседневной жизни горожан.

В рамках программы тропы оснастят твердым покрытием, уделяя особое внимание их доступности для маломобильных граждан. Работы направлены на создание комфортной и безопасной городской среды, чтобы ежедневные маршруты жителей стали удобнее.

«Мы ежегодно совершенствуем пешеходную инфраструктуру при поддержке региона. Народные тропы — это пути, выбранные самими жителями, связывающие ключевые точки города. Наша цель — обеспечить их безопасность, удобство и доступность для каждого», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Проект по благоустройству народных троп стал важным шагом в развитии городской среды, повышая качество жизни в Балашихе. Полный список адресов, где пройдут работы, доступен на официальном сайте городского округа.