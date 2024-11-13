Самбисты Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате мира в Казахстане

Две бронзовые медали выиграли представители Подмосковья на чемпионате мира по самбо в Казахстане. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.
Среди мужчин в весовой категории свыше 98 килограммов третье место занял Степан Солдатенков из Королева. На пути к пьедесталу он одолел соперников из Белоруссии и Румынии, но в полуфинале уступил борцу из Казахстана. Встреча за бронзу принесла победу над представителем Узбекистана.
Впервые в истории чемпионата мира разыграли медали в дисциплине «женское боевое самбо». Спортсменка из Воскресенска Нина Сердюк вошла в тройку сильнейших, выступив в весовой категории до 59 килограммов.
Сборная России заняла первое место в командном зачете соревнований. Самбисты выиграли 26 наград, из них 16 золотых.
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