Самбисты из Серпухова стали призерами чемпионата ЦФО

Открытое первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11–12 лет прошло в Люберцах. Воспитанники спортивной школы Протвино выиграли два серебра.

Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень мастерства. Поединки были напряженные. Воспитанники школы выступили с честью, достойно представив учебное заведение на федеральном уровне.

Серебряными призерами стали Виктория Полева и Тимур Давыденко. Данный результат — прямое отражение масштабной работы, проделанной ребятами, и компетентности их наставников.

Тренеры ребят — Влада Кафарова и Сергей Филиппов. Именно благодаря их профессионализму, выдержке и вере в каждого ученика воспитанники уверенно забирают медали на крупнейших стартах.

Турнир стал ключевым событием сезона и финальным этапом для данной возрастной категории.