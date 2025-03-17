Самбисты из Сергиева Посада заняли призовые места на турнире в Москве

Команда Семейного центра имени А. И. Мещерякова из Сергиева Посада завоевала призовые места престижного турнира по самбо. Мероприятие проходило в Москве.
Золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов выиграла Елизавета Билорус. Серебро в весовой категории до 73 килограммов взял Роман Горшков. Второе место в весе до 60 килограммов занял Артем Бурмистров.
Подмосковные самбисты выразили благодарность своему тренеру Александру Лысенко.
Каждый участник турнира получил призы и памятные дипломы.
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