Самбисты из Сергиева Посада заняли призовые места на турнире в Москве

Команда Семейного центра имени А. И. Мещерякова из Сергиева Посада завоевала призовые места престижного турнира по самбо. Мероприятие проходило в Москве.

Золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов выиграла Елизавета Билорус. Серебро в весовой категории до 73 килограммов взял Роман Горшков. Второе место в весе до 60 килограммов занял Артем Бурмистров.

Подмосковные самбисты выразили благодарность своему тренеру Александру Лысенко.

Каждый участник турнира получил призы и памятные дипломы.